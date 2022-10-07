Байден оценил угрозу применения ядерного оружия | 360°

Мир 07 октября 2022, 04:45 Поделиться Telegram

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Viber Байден оценил угрозу применения ядерного оружия Президент США Байден: мир вновь столкнулся с угрозой применения ядерного оружия YouTube

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Президент США Джо Байден отметил, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой использования ядерного оружия. Этого не избежать, если ситуация будет развиваться так, как происходит в настоящий момент. Его слова привел ТАСС.

Байден утверждает, что «достаточно хорошо» знает российского лидера Владимира Путина. И тот не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия. Американский президент боится «армагеддона», который может произойти после использования такого оружия.

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На Западе все чаще звучат заявления о ядерном оружии. Применить его против России предложил президент Украины Владимир Зеленский. Находясь в Австралии, он призвал НАТО «превентивно» ударить по России.

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В Кремле такие разговоры сочли призывом развязать мировую войну. Кроме того, Украина пытается в ускоренном порядке стать государством-членом Североатлантического альянса в надежде на помощь. Но эта идея не понравилась руководству военно-политического блока.

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