Важное 06 октября 2022, 21:17 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский своим заявлением призвал начать мировую войну — Песков Пресс-секретарь Песков назвал заявление Зеленского о ядерном ударе по РФ призывом к войне РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины о необходимости нанести ядерный удар по России призывом к началу мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Песков призвал все страны мира обратить внимание на высказывания Зеленского. Особого внимания пресс-секретарь ждет от представителей США, Британии и стран Евросоюза.

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«Учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова и действия Зеленского», — заметил чиновник.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что мир ждут чудовищные и непредсказуемые последствия, если конфликт все же будет развернут.

Президент Украины предложил НАТО нанести ядерный удар по России в превентивных целях. Такое заявление он сделал в Институте Лоуи в Австралии, выступая по видеосвязи.

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