Луцкий захватчик освободил трех заложников из автобуса

Захвативший автобус с пассажирами Максим Кривош освободил трех заложников. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По предварительным данным, из автобуса вышли бабушка, беременная женщина и ребенок.



За несколько минут до этого захвативший автобус Максим Кривош в телефонной беседе с журналистами из Львова заявил, что один из пассажиров ранен. Кроме того, в салоне находятся беременная женщина и ребенок. Что стало с пострадавшим, пока не известно.



Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины, заложников захватчик отпустил после личного разговора с Владимиром Зеленским.

Максим Кривош захватил автобус на Театральной площади Луцка утром во вторник, 21 июля. По данным полиции, мужчина дважды был судим за тяжкие преступления, а также проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

Перед захватом автобуса Кривош в своих социальных сетях опубликовал требования, чтобы чиновники и крупные предприниматели Украины записали видео, где назвали бы себя «террористами в законе». В противном случае он грозил взорвать автобус и еще одну бомбу в людном месте в центре города.

Попытка вести с Кривошем переговоры не удалась. Захватчик начинал стрелять и даже кинул гранату. Единственные, с кем он общается по телефону, — это журналисты. Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов предложил обменять себя на женщин и детей. Но захватчик не пошел на это. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье «Теракт».