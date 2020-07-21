СБУ назвала терактом захват заложников в Луцке

По факту захвата автобуса с пассажирами в украинском Луцке заведено уголовное дело. Оно проходит по статье «Террористический акт». Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в Facebook.

«По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка — Берестечко следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по части 1 статьи 258 („Террористический акт“) Уголовного кодекса Украины», — указано в сообщении.

Мужчина захватил автобус с 20 заложниками. По словам самого преступника, его зовут Максим Плохой, у него при себе оружие и взрывчатка. Также он завил, что установил бомбу в другом месте и может привести ее в действие в любую секунду. Также сообщалось, что на месте были слышны взрывы.

Преступник удерживает пассажиров в транспортном средстве, они находятся на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе».

По информации профилей мужчины из социальных сетей, он отсидел срок из-за организации банды, а также написал книгу «Философия преступника». Позже в Нацполиции уточнили, что фамилия захватчика — Кривош.