Важное 12 апреля 2024, 13:53 Лукашенко заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине Лукашенко: для Украины и Запада настал момент сесть за стол переговоров РИА «Новости»

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Настал подходящий для урегулирования конфликта. Украине и странам Запада следует сесть за стол переговоров. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

«Сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться», — сказал глава республики.

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Лукашенко уже предлагал Украине и России вернуться к проекту стамбульского договора. Президент Владимир Путин одобрил его идею. Российский лидер сказал, что страна никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта.

Александр Лукашенко приехал в Москву и вечером 11 апреля встретился с Владимиром Путиным. Переговоры длились около четырех часов.

Президенты обсудили экономическое сотрудничество, региональную повестку, обеспечение безопасности и украинский кризис. Белорусский лидер 12 апреля примет участие в мероприятии по случаю Дня космонавтики в Кремле.