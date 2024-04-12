Общество 12 апреля 2024, 13:11 Программу встречи Путина и Лукашенко в пятницу раскрыли в Кремле Песков: Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами 12 апреля РИА «Новости»

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В пятницу, 12 апреля, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин сегодня продолжит свое общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который с рабочим визитом находится у нас. Два главы государства встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС», — сказал он.

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Песков уточнил, что президенты встретятся с космонавтами, Героем Белоруссии Мариной Василевской и Героем России Олегом Новицким. По его словам, совместная работа России и Белоруссии в области освоения космоса занимает серьезное место в двусторонних отношениях стран.

«В сфере освоения космоса тема сотрудничества России и Белоруссии находится высоко в повестке отношений в рамках союзного государства. Степень интеграции здесь высокая, это одна из самых высокотехнологичных областей, которые можно представить», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву вечером в четверг, 11 апреля. После этого он провел личную встречу с Путиным.