Мир 12 апреля 2024, 01:45 Путин одобрил идею Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин согласился с белорусским лидером Александром Лукашенко, который предложил в вопросе с Украиной вернуться к проекту стамбульского договора. Главы государств встретились в четверг, 11 апреля, в Москве.

По словам белорусского лидера, нужно «достать тот документ», который предложили в качестве варианта разрешения конфликта, «положить на стол и двигаться по нему».

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«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому», — напомнил Путин.

Он также подчеркнул, что украинцам нужно самим решать, возобновят ли они отношения с Россией и Белоруссией. По мнению Лукашенко, власти Украины в ближайшее время смогут «одуматься и понять, где их счастье».

Руководитель соседнего государства прибыл в Россию с рабочим визитом 11 апреля в сопровождении первой женщины-космонавта Белоруссии Марины Василевской.