Лукашенко: США толкают Украину к войне

Россия и Белоруссия нарисовали красные линии для украинских властей Украины, перейдя которые, она получит ответ. Но США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свое мнение о действиях США и Украины он высказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», написало РИА «Новости».

«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: „Ах, Украина будет воевать“. Да не Украина, американцы их толкают на войну», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что поддерживает позицию России. По его словам, Россия и Белоруссия нарисовали красные линии, которые Украина не должна пересекать. «Наступил на красную линию — получай!» — сказал политик.

В ответ на вопрос, может ли стать ответом на действия Украины ракетный удар, Лукашенко заявил, что не только он. «Все, что только есть. Если ты начертил красную линию, то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», — пояснил он.

О том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, западные СМИ начали писать еще минувшей осенью. США высказывали опасения из-за того, что на границе России и Украины сосредоточена группировка российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ неоднократно объяснял, что военнослужащие передислоцируются на территории своей страны и не представляют никакой угрозы.

Но заявления о «российской угрозе» продолжились. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после заявил, что новые санкции против России будут введены в ту же минуту, когда произойдет «вторжение».