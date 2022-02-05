Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил публикацию Bloomberg с ложной информацией о начале вторжения России на Украину. Он предложил заменить понятие «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс».

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Можно даже говорить не фейк-ньюс, а „Блумберг-ньюс“, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что произошедшая ситуация демонстрирует опасность агрессивных тезисов США и Запада. Они могут иметь непоправимые последствия, уточнил пресс-секретарь, пишет РИА ФАН.

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий», — рассказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg на своем сайте выложило новость о якобы военном вторжении России на Украину, но потом удалило материал и признало ошибку. Агентство также отметило, что руководство занято установлением причин ошибочной публикации.