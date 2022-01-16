Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

Со стороны России нет никакой военной эскалации отношений с Украиной, а все обвинения Соединенных Штатов, звучавшие ранее, не подкреплены никакими предоставленными доказательствами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил также, что Россия не имеет никакого отношения к неким хакерским атакам на украинские правительственные сайты.

«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — сказал Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что на текущий момент уровень напряженности на границах с Украиной действительно очень высокий. Поэтому Россия настаивает на том, что ей нужно предоставить прямые ответы на ее опасения.

Свои заявления Дмитрий Песков сделал в интервью американскому телеканалу CNN. Фрагменты этой видеозаписи распространила в своем Twitter газета The Hill. Российская стороны уже не раз заявляла о том, что никакой агрессии к Украине не проявляет и у нее нет в планах вторжения на территорию других государств, однако такие слухи продолжают распространяться в зарубежных СМИ.