Джонсон рассказал, когда вступят в силу новые санкции против России

Пакет новых санкций против России будет готов к 10 февраля, он вступит в силу в случае вторжения на Украину, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. По его словам, сейчас ситуация на российско-украинской границе указывает на «неминуемую военную кампанию».

Джонсон подчеркнул, что власти России должны понимать, что в применения санкций будет автоматизм, написал ТАСС.

«В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенного государства, эти санкции будут применены», — сказал он.

По его словам, гипотетическое вторжение РФ на Украину станет политической катастрофой для России и всего мира.

«Я также думаю, что это будет военной катастрофой для России», — добавил премьер Великобритании.

Джонсон заявил, что Россия сконцентрировала огромное число военнослужащих на границе с Украиной, что является очевидной угрозой для украинских властей.

«Мы видим подготовку к различного рода операциям, которые указывают на неминуемую военную кампанию», — сказал он.

В Кремле ранее неоднократно заявили, что утверждения о возможном вторжении России на Украину являются безосновательным нагнетанием напряженности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом не исключил возможных антироссийских провокаций, которые могут предпринять, чтобы оправдать заявления о «российской угрозе».