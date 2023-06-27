Важное 27 июня 2023, 10:45 Лукашенко заявил, что цветные революции не происходят без предпосылок Лидер Белоруссии Лукашенко: цветные революции происходят там, где есть причины для этого РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что цветные революции не случаются в странах, где для этого нет предпосылок. Заявление прозвучало во время встречи с силовым блоком и журналистами во Дворце Независимости.

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — процитировало Лукашенко БелТА.

Белорусский президент констатировал, что в его стране умеют защищать свою землю. Современникам «выпала миссия сохранить мир», поэтому нужно быть сильнее угрозы, нависающей над Белоруссией с Запада. Главное — оставаться сплоченными и преданными родине, подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что жизнь без войны — результат постоянной кропотливой работы и громадных усилий. Лукашенко признался, что 30 лет готовится к войне, именно поэтому над головой у белорусов по-прежнему мирное небо.

Лукашенко констатировал, что встречи в преддверии празднования Дня независимости уже стали традиционными, в этот раз проходит вручение генеральских погон. К ним прилагается «высочайшая ответственность за судьбу страны», подчеркнул президент Белоруссии.