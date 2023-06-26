Власть 26 июня 2023, 22:31 Путин поблагодарил Лукашенко за его вклад в урегулирование попытки мятежа РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в деэскалацию мятежа. Об этом российский лидер заявил в телеобращении на Первом канале.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — заявил Путин.

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Президент отметил, что именно патриотический настрой россиян и консолидация всего общества сыграли решающую роль в дни смуты. Путин заявил, что эта поддержка позволила преодолеть сложнейшее испытание для России.

Глава государства поблагодарил граждан страны за выдержку, сплоченность и патриотизм. Именно это доказало, что любой мятеж будет подавлен. С самого начала событий власти незамедлительно приняли решения по нейтрализации возникшей угрозы и защите конституционного строя, жизни и безопасности людей.