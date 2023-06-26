Мир 26 июня 2023, 17:38 «Увидел шанс». Лавров прокомментировал заявление Макрона о мятеже Пригожина Глава МИД Лавров: Макрон увидел в мятеже Пригожина шанс для нанесения поражения России РИА «Новости»

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Американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что он удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео с выступлением дипломата опубликовал RT в Telegram-канале.

По его словам, ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретить гораздо большее сопротивление и окажется более кровавым, чем было на самом деле. Кроме того, представители киевского режима также рассчитывали на развал российского государства из-за происходящего.

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«Отметился и такой представитель европейский демократии Эммануэль Макрон, отстаивающий стратегическую автономию Европы от США и всех остальных. Но от Соединенных Штатов он недалеко ушел», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что даже восьмикласснику понятна позиция президента Франции Макрона — он «явно увидел в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу», которую как мантру повторяют власти Североатлантического альянса, — Украина могла бы нанести стратегическое поражение России. При этом имелся ввиду не только киевский режим, а весь западный лагерь. Но ситуация с Пригожиным не изменила расстановку сил на фронте в пользу Украины.

Лидеры иностранных государств звонили президенту Владимиру Путину, чтобы выразить солидарность в связи с попыткой вооруженного мятежа. Они они просили публично не говорить об их звонках. Те выражали надежду, что ситуация находится под контролем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину решить ситуацию с попыткой мятежа мирно.

ФСБ возбудила уголовное дело после призыва Пригожина к мятежу 24 июня. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Бойцам ЧВК «Вагнер» предложили заключить контракты с Минобороны. Карьера Пригожина в России завершена, посчитал политолог Данила Гуреев.