Мир 12 апреля 2024, 15:19 Лукашенко опроверг слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы Лукашенко: РФ и Белоруссия никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия никогда не обсуждали вопросы по якобы захвату Европы. На это указал президент республики Александр Лукашенко. Видео общения белорусского лидера со СМИ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Лукашенко отметил, что французы пытаются запугать его и президента России Владимира Путина, что якобы Белоруссия вступит в войну.

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«Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос», — подчеркнул лидер Белоруссии.

Глава республики приехал в Москву с двухдневным визитом 11 апреля. Сначала Лукашенко провел переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудили в том числе украинский конфликт. Лукашенко заявил, что именно сейчас настал подходящий момент для урегулирования кризиса. По его мнению, Украине и странам Запада необходимо сесть за стол переговоров.

В пятницу, 12 апреля, Путин и Лукашенко продолжили переговоры в закрытом режиме.