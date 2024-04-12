Власть 12 апреля 2024, 15:10 Путин и Лукашенко продолжили переговоры в закрытом режиме «Пул Первого»: Путин и Лукашенко ушли на приватный разговор в кабинет Кремля РИА «Новости»

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко остались в кабинете российского лидера вдвоем для продолжения переговоров. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Авторы публикации добавили, что встреча с российским космонавтом Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Марины Василевской еще не началась.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с двухдневным визитом в минувший четверг, 11 апреля. В первый день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе открытой части встречи главы государств обсудили ситуацию на Украине и возможности выхода из конфликта путем переговоров.

По данным БелТА, на закрытой части поднимался вопрос о координации действий на угрозы и вызовы со стороны внешних сил, продолжение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также оценка международной и региональной обстановки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, главы государств встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС космонавтами, Героем Белоруссии Мариной Василевской и Героем России Олегом Новицким. Кроме того Путин и Лукашенко обсудят дальнейшее сотрудничество России и Белоруссии в космической сфере.