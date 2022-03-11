Лукашенко: к концу года люди забудут о конфликте на Украине

К концу 2022 года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика «будет отстроена», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко Его процитировало РИА «Новости».

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер отметил, что «у нас есть все для того, чтобы жить и работать».

«Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить: переживем — не переживем санкции. Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них», — считает белорусский лидер.

Лукашенко также назвал западные санкции «временем возможностей» и отметил, что текущий исторический период следует «спокойно пережить, не дергаясь».

Путин констатировал «массированный удар по российской экономике», но отметил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, а по некоторым направлениям Россия даже стала сильнее благодаря таким ограничениям. Удалось приобрести новые компетенции и восстановить старые на должном технологическом уровне.