«Выживем». Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не боятся санкций

Москва и Минск не боятся западных санкций и располагают достаточными ресурсами, чтобы «не умереть». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

По мнению белорусского лидера, текущий исторический период следует «спокойно пережить, не дергаясь».

«Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем», — заявил Лукашенко в ходе трансляции встречи с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

«Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей», — отметил Лукашенко.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия в настоящее время намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году. За последние годы благодаря масштабной программе импортозамещения ряд предприятий выработали подходы противостояния санкциям. Это является прочной базой для расширения выпуска продукции, поставкой которой могут ограничить в нынешних условиях, пояснил министр.

Новые санкции против РФ страны Запада начали вводить после того, как президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 января.