Путин констатировал «массированный удар» по российской экономике

Антироссийские санкции «наносят массированный удар» по российской экономике, но по тем направлениям, где вводились санкции ранее, все работает, и «мы стали сильнее», заявил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало агентство «Прайм».

«Сейчас массированный удар такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», — заметил президент.

Он добавил, что СССР всегда жил в условиях санкций, но это не помешало ему добиваться колоссальных успехов.

«Даже после 90-го года в отношении России сохранялись — и потом перешли уже в новые и новейшие времена — санкции со времен Советского Союза», — напомнил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что его страна справится с санкционным давлением Запада «назло врагам». По мнению белорусского лидера, текущий исторический период следует «спокойно пережить, не дергаясь».