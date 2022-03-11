Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР развивался, несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. Поэтому, по его словам, санкции — это время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета.

«Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — сказал глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова привел ТАСС.

Путин отметил, что попытки сдержать развитие России и Белоруссии предпринимались всегда, он выразил уверенность, что страны преодолеют эти трудности.

«Попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно», — указал российский лидер.

Лукашенко на встрече с Путиным, в свою очередь, заявил, что западные санкции — это «время возможностей». Он отметил, что все санкции Запада в отношении РФ и Белоруссии нелегитимные.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия в настоящее время намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году. За последние годы благодаря масштабной программе импортозамещения ряд предприятий выработали подходы противостояния санкциям. Это является прочной базой для расширения выпуска продукции, поставки которой могут ограничить в нынешних условиях, пояснил министр.

Новые санкции против РФ страны Запада начали вводить после того, как президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 января.