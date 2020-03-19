    19 марта 2020, 17:59

    Лукашенко анекдотом «отомстил» Жириновскому за критику защиты от коронавируса

    Анатолий Минкин

    Защититься от коронавируса можно путем частого мытья рук, посещения сауны, регулярного питания и ежедневного употребления 50 граммов водки. Такой метод предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер партии партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал эти методы «устаревшими тысячу лет назад».
    Лукашенко анекдотом «отомстил» Жириновскому за критику защиты от коронавируса

    Сегодня Александр Лукашенко решил рассказать анекдот о российском политике. Как уточнило агентство БелТА, это произошло на правительственном заседании об эпидемиологической ситуации в стране.

    Лукашенко рассказал, что после критики Жириновский пришел домой и потребовал от жены налить ему сто граммов водки, чтобы полечиться от коронавируса.

    «Жена ему отвечает: „Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает“. „Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит“. Жена ему опять говорит: „Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют“. Жириновский: „Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!“ На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — подытожил белорусский лидер.

    Если раньше Александр Лукашенко критиковал Россию за закрытие границ и утверждал, что в его стране все в порядке, то сегодня он потребовал от правительства наладить производство респираторов.

    «Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные „намордники“ не можем произвести», — отругал он чиновников. Как уточнила газета «Известия», также он указал на нехватку защитных костюмов, масок и средств дезинфекции.

    В России между тем продолжают принимать необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Все регионы страны объявили о режиме повышенной готовности.