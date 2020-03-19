Лукашенко анекдотом «отомстил» Жириновскому за критику защиты от коронавируса

Сегодня Александр Лукашенко решил рассказать анекдот о российском политике. Как уточнило агентство БелТА, это произошло на правительственном заседании об эпидемиологической ситуации в стране.

Лукашенко рассказал, что после критики Жириновский пришел домой и потребовал от жены налить ему сто граммов водки, чтобы полечиться от коронавируса.

«Жена ему отвечает: „Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает“. „Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит“. Жена ему опять говорит: „Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют“. Жириновский: „Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!“ На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — подытожил белорусский лидер.

Если раньше Александр Лукашенко критиковал Россию за закрытие границ и утверждал, что в его стране все в порядке, то сегодня он потребовал от правительства наладить производство респираторов.

«Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные „намордники“ не можем произвести», — отругал он чиновников. Как уточнила газета «Известия», также он указал на нехватку защитных костюмов, масок и средств дезинфекции.

В России между тем продолжают принимать необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Все регионы страны объявили о режиме повышенной готовности.