Лукашенко обиделся из-за решения России закрыть границу. Как это скажется на отношениях стран

Распространение коронавируса привело к тому, что Россия закрыла границу с Белоруссией. Президент Александр Лукашенко расстроился из-за такого решения, но шаг Москвы вряд ли ухудшит отношения двух стран.

«С Лукашенко сейчас отношения вообще очень сложные, связанные с тем, что по нефти не удается договориться. В прошлом году должны были согласовать „дорожные карты“ по углублению интеграции. Большинство согласовали, но часть осталась несогласованной, поэтому так ничего и не подписали», — рассказал «360» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет нефть на любых рынках. Он ведет переговоры и с США, и с Саудовской Аравией. «Такой образ Лукашенко как ближайшего союзника России достаточно сильно меняется», — отметил эксперт.

Говоря о закрытии границы из-за коронавируса, Макаркин предположил, что у властей могут быть опасения из-за поездок граждан с Украины через открытые участки границы.

«Наверное, есть опасения, что эта граница может быть одним из источников заноса коронавируса в Россию. Здесь в случае, если бы Россия контролировала внешние границы Белоруссии и был бы общий стандарт, то, наверное, можно было бы говорить о том, что границы между государствами могут быть открыты», — пояснил политолог.

Москва не контролирует границы и относится к Белоруссии как к другому государству — со всеми вытекающими последствиями.

«Россия закрывается с разных сторон, сейчас все закрывается и держать такую дыру, наверное, было бы вряд ли целесообразно», — подчеркнул Макаркин.

При этом он добавил, что закрытие границ вряд ли сыграет какую-то решающую роль в вопросе интеграции, где и так много проблем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта объявил о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса. Лукашенко же заявил, что в стране ситуация спокойная, поэтому пришел в недоумение после принятых мер.