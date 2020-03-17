    17 марта 2020, 01:30

    Лукашенко дал советы, как «травить» коронавирус

    Валерия Шафирко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, благодаря которым можно уберечься от заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщил белорусский телеканал СТВ.
    Лукашенко дал советы, как «травить» коронавирус

    «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — „травить“ этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко на встрече с назначенными на различные должности чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов. Телеканал показал фрагмент встречи.

    Также белорусский лидер пожелал назначенцам здоровья и успехов. «Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну, а если два-три раза в неделю — тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает», — добавил Лукашенко.

    По последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев выявления нового вируса. Из тех, у кого этот коронавирус был диагностирован, трое уже выздоровели, сейчас они уже выписаны из больниц, еще три человека готовятся к выписке.

    ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас по всему миру заражены уже более 181 тысячи человек, более 7,1 тысячи заболевших скончались.