Лукашенко дал советы, как «травить» коронавирус

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — „травить“ этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко на встрече с назначенными на различные должности чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов. Телеканал показал фрагмент встречи.

Также белорусский лидер пожелал назначенцам здоровья и успехов. «Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну, а если два-три раза в неделю — тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает», — добавил Лукашенко.

По последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев выявления нового вируса. Из тех, у кого этот коронавирус был диагностирован, трое уже выздоровели, сейчас они уже выписаны из больниц, еще три человека готовятся к выписке.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас по всему миру заражены уже более 181 тысячи человек, более 7,1 тысячи заболевших скончались.