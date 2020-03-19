Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения. Массовые мероприятия отменили во всех регионах страны.

К утру четверга режим повышенной готовности объявили у себя регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.



Сегодня стало известно, что к ним присоединились субъекты Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

При этом на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом подтвердились только в 23 субъектах. Но число заболевших растет с каждым днем.

За минувшие сутки специалисты выявили еще 52 случая коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в России людей составило 199 человек.

Большинство из них вернулись из стран, где ситуация с коронавирусом неблагоприятная. Специалисты уже выявили, с кем зараженные общались дома. Этих людей тоже будут обследовать.

Все инфицированные находятся под постоянным контролем медиков в специальных боксах.