Протасевич заявил о конфликте с соратником перед ситуацией с рейсом Ryanair

Белорусский канал ОНТ показал новые кадры с задержанным бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. На камеру он рассказал о конфликте с одним из соратников.

Протасевич подчеркнул на опубликованном в Telegram-канале ОНТ видео, что отношения с указанным человеком складывались напряженными.

«У меня был личностный конфликт с одним человеком, причем был достаточно напряженным. Особенно в последние дни. <…> Единственный раз, когда я вообще написал, как и куда, на каком самолете буду лететь и перемещаться, было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек. <…> Я уверен, что у него так или иначе были связи с „киберпартизанами“, которые раньше занимались лжеминированиями, причем на всей территории страны массово», — заявил бывший главред Nexta.

Рейс из Афин в Вильнюс, на котором летел Роман Протасевич, принудительно посадили в Минске. Пилоты Ryanair получили от белорусских диспетчеров информацию о якобы заложенной на борту бомбе.

В Европе посадку самолета оценили как пиратство. Белоруссии после случившегося объявили авиабойкот.

Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Обоих будут судить в Минске.