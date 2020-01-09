«Лучше это сделать самому». Лидер оппозиции призвал президента Абхазии не тянуть с решением об отставке

Участники оппозиционных акций в Сухуме продолжат акции с требованием отставки Рауля Хаджимбы. Но его отказ приведет к обострению сложившейся ситуации. Об этом в беседе с «360» заявил лидер Блока оппозиционных сил парламента республики Аслан Бжания.

«Люди свое мнение высказали, и с этим надо согласиться. Лучше это сделать самому», — заявил он.

Политик отметил, что не считает Рауля Хаджимбу легитимным президентом. По его словам, тот не выиграл выборы, поэтому не должен занимать свой пост. По словам Бжании, на сегодняшний день реальной ветвью власти является только парламент, как законодательный орган республики и все министерства и ведомства должны следовать его указаниям.

«Законность и справедливость сегодня на стороне митингующих и сила на их стороне. Поэтому проигнорировать мнение народа Хаджимбе не удастся. И все, кто желают добра Абхазии, все наши российские друзья, должны ему посоветовать принять ту реальность, которая сложилась», — подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос, почему Хаджимба, несмотря на акции протеста, отказывается уходить, Аслан Бжания пояснил, что тот очень любит власть и не считается с принципами права. Он особо отметил, что никаких рисков уход для Хаджимбы не создаст, при условии, если в его действиях не найдут состава преступления.

Политик отметил, что силы оппозиции подождут окончательного решения Рауля Хаджимбы до завтра. «Времени у нас немного, чтобы не было хуже, решение нужно принимать быстро», — подытожил он.

Около здания правительства Абхазии продолжают находится около трех тысяч человек. Рассказала «360» работающая на месте событий журналистка Анна Гуния. Она пояснила, что в самом Сухуме и в целом в республике все спокойно. Основные события происходят вокруг правительственного комплекса.

Она отметила, что к собравшимся вышел оппозиционный лидер Аслан Бжания, который призвал, чтобы митинг проходил мирно. Без насилия. «Он пояснил, что никто не уйдет, пока президент не объявит о своей отставке», — рассказала она.

На вопрос о том, что будет происходить в случае отказа президента Хаджимбы покинуть свой пост журналист не исключила, что митинги могут перерасти во что-то более серьезное.

Сегодня в Сухуме сторонники оппозиционных партий штурмом взяли здание администрации президента. В данный момент там находятся около 300 человек. Они призвали парламент Абхазии взять власть в свои руки и провести новые президентские выборы.

Президентские выборы, которые прошли в сентябре сторонники оппозиции не признали. Соперник Рауля Хаджимбы на голосовании, глава партии «Амцахара» Алхас Квициния через два дня после выборов подал иск в Верховный суд с требованием провести новое голосование. Решения по иску до сих пор нет.

Рауль Хаджимба выпустил заявление, где призвал жителей республики не поддаваться на провокации и пообещал ввести режим чрезвычайного положения в случае обострения. Между тем депутаты парламента большинством голосов проголосовали за добровольную отставку президента страны. Однако Хаджимба заявил, что не покинет свой пост и продолжить выполнять свои конституционные обязанности.