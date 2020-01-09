Штурм администрации президента Абхазии назвали попыткой госпереворота

Протестующие устроили штурм здания администрации президента Абхазии. Власти страны назвали все происходящее в Сухуме попыткой государственного переворота.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — приводит «Интерфакс» сообщение администрации абхазского президента.

Акция протеста началась в Сухуме утром 9 января. По предварительной информации, перед зданием администрации собрались порядка 800 активистов оппозиции. Митингующие требовали провести в стране новые выборы президента. Они пытались взять администрацию штурмом, выбили окно и выломали дверь.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил во втором туре голосования, но с результатами не согласился его конкурент Алхас Квицинии. Политик обратился с жалобой в комиссию ЦИК, однако ее отклонили.

Тогда Квицинии пошел в Абхазский кассационный суд, который назначил заседание на 9 января. Оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» обратились к гражданам с призывом собраться у здания Верховного суда.