Парламент Абхазии выступил за отставку президента

Хаджимба ранее отказался покидать свой пост, но при этом согласился на переговоры с оппозицией.

С требованием об отставке президента республики выступили протестующие, ворвавшиеся в администрацию и заблокировавшие ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было. Власти страны назвали все происходящее в Сухуме попыткой государственного переворота.

Тогда Хаджимба собрал экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в республике может быть введено чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Силовики были переведены на усиленный режим.

На переговоры к президенту парламент направил пять человек. Известно, что эта встреча прошла на повышенных тонах. Однако представителей СМИ на нее допущены не были.

Акция протеста началась в Сухуме утром 9 января. Причиной протестной активности стало разбирательство в Верховном суде по иску лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о выборах президента республики, которые прошли в 2019 году.