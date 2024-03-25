Мир 25 марта 2024, 12:55 Любые переговоры по Украине завершатся в пользу России — Asia Times AT: в случае переговоров Россия оставит за собой регионы Восточной Украины РИА «Новости»

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Коллективный Запад не рассматривал возможность разрешения украинского конфликта путем переговоров. Если бы контакты прошли на нынешнем этапе, США и Евросоюзу пришлось бы признать бывшие регионы Восточной Украины российскими и согласиться на создание буферной зоны, заявил обозреватель Asia Times Дэвид Гольдман.

«Любой результат переговоров на данном этапе предоставит России восточноукраинские области и, возможно, буферную зону, доходящую до восточного берега реки Днепр, после чего последует нормализация экономических отношений с Западной Европой», — спрогнозировал он.

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Дэвид Гольдман предупредил, что Россия выйдет из положения победителем, а США утратит влияние на Западную Европу и весь мир. Автор статьи заявил, что западные политики, уверенные в победе Украины, сильно заблуждаются.

По его подсчетам, российские войска сумели сберечь личный состав, произвести в четыре-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем получили украинские военные, и истощить систему ПВО противника. Журналист заявил, что санкции потерпели неудачу, экономика страны возобновила рост.

В Евросоюзе осознали неминуемое поражение Украины, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. По его мнению, отправка войск не помешает России победить.