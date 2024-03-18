18 марта 2024, 13:35
Кремль объяснил идею «санитарной зоны» между Россией и Украиной
Песков: «санитарная зона» между Россией и Украиной нужна для защиты от атак
Буферная, или санитарная, зона на границе России и Украины нужна для защиты от ударов врага. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы государства Владимира Путина. Тот заявил, что, если прилеты с Украины в Россию продолжатся, власти рассмотрят вопрос о создании санитарной зоны.
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«Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить», — объяснил Песков.
Добиться этого можно с помощью создания коридора, чтобы любые средства для атак по России оказались за пределами зоны досягаемости, добавил пресс-секретарь президента.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что санитарная зона должна находиться на территории Днепропетровской области. Пределы будут зависеть от дальнобойности оружия украинских войск.
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Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Украина
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