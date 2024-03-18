Мир 18 марта 2024, 23:29 Украинская система ПВО оказалась на грани истощения Аналитик Меркурис: Украина не сможет отражать удары из-за истощения системы ПВО РИА «Новости»

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Украина потеряет способность отражать массированные атаки российской армии из-за грядущего истощения системы противовоздушной обороны. Таким прогнозом поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

К концу марта ВСУ придется перейти на режим жесткой экономии боеприпасов, что позволит ВС России наносить больше ударов ракетами и дронами.

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«Запасы ракет для систем ПВО на Украине приближаются к критическому уровню», — предупредил аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что российская разведка обладает данными о любых передвижениях украинской армии. Это позволяет армии атаковать в том числе диверсантов.

Лидеры западных стран стали избегать поездок в Одессу, опасаясь российской ракетной артиллерии, считает британский аналитик. Он напомнил, что ВС России поразили пункты дислокации морских дронов украинских войск в ключевом портом городе страны.