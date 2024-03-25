Мир 25 марта 2024, 09:27 Отправка войск НАТО на Украину не изменит ситуацию, Россия победит — Брайен Экс-сотрудник Пентагона: ЕС осознал грядущее поражение Украины Unsplash

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Евросоюз осознал, что Украина не сможет победить. Именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать военную коалицию и ввести войска НАТО в зону конфликта, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Все они [лидеры Европы] теперь понимают, что русские побеждают на Украине, а Украина постепенно разваливается. Именно поэтому Макрон так старается создать коалицию для отправки войск стран НАТО на Украину», — сказал он.

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Стивен Брайен обратил внимание на сдержанную реакцию лидеров других стран на предложение французского президента. Они, по мнению автора статьи, осознали, что с оперативной точки зрения перебросить контингент НАТО на Украину непросто. К тому же в этом случае сами страны Европы останутся без защиты.

Армии большинства стран альянса не укомплектованы должным образом, заявил бывший сотрудник Пентагона. Они, по его словам, не имели боевого опыта в конфликте с таким сильным противником как Россия. Стивен Брайен предупредил, что объективно Европа мало что сможет сделать, чтобы спасти Украину от поражения.

Профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил о неминуемой победе России. По его мнению, Украина проиграет, даже если получит американскую помощь.