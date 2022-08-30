Лиз Трасс пообещала в случае избрания выдать лицензии на бурение в Северном море

Одним из первых решений Лиз Трасс в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании станет выдача лицензий на разработку месторождений газа и нефти в Северном море. Об этом сообщило издание The Times.

«Тори спешат добыть нефть в Северном море. Лиз Трасс даст лицензиям зеленый свет», — заявил автор статьи.

В планах кандидата в премьеры — выдать не меньше 130 лицензий на освоение новых месторождений, а также увеличение объемов добычи нефти и газа. Она рассчитывает, что это поможет снизить цены на энергоресурсы, однако источники издания усомнились в эффективности таких мер.

Кроме того, в случае избрания Лиз Трасс намерена принять программы для стимуляции местных производителей к инвестированию проектов на территории Великобритании. Ранее она пообещала объявить Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства, а также отказалась называть президента Франции Эммануэля Макрона другом Великобритании.

Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании в июле. За этот пост борются два кандидата — министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.