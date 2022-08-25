Политолог Маркелов оценил предвыборную гонку Трасс и Сунака за место премьера Великобритании

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов заявил, что глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс не имеет реального интереса к теме Украины. Все ее заявления связаны лишь с предстоящими выборами. Об этом написало РИА ФАН.

«99% процентов времени она соревнуется с Риши Сунаком. Тут все очевидно. Осенью станет понятен итог их борьбы за пост премьер-министра. Никакой заинтересованности к ситуации на Украине у нее нет. Это только повод все больше повышать ставки для того, чтобы подтолкнуть избирателей к желаемому голосованию», — считает эксперт.

Маркелов отметил, что на стороне Сунака находятся Китай и Индия, которым выгодна его победа.

«Что из себя представляет гонка этих двух лидеров: столкнулись две большие группировки. С одной стороны, одна группировка — азиатская, в лице Риши Сунака. Его поддерживают Китай и Индия. Через него стремятся проводить азиатскую политику. Лиз Трасс — внутренний продукт испугавшегося военного комплекса англосаксов», — резюмировал эксперт.