Министр иностранных дел и кандидат на пост премьера Великобритании Лиз Трасс высказалась о своем отношении к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Она не смогла определиться, кто он для Лондона — друг или враг, передал телеканал Sky News.

«Пока неясно… Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», — прокомментировала Трасс.

С ней не согласился второй кандидат Риши Сунак. По его мнению, французский лидер является другом Соединенного королевства. Вероятно, позиция Трасс связана с разногласиями между государствами из-за выхода Британии из Евросоюза.

Кроме того, глава МИД Британии разыгрывает русофобскую карту. Трасс надеется, что ее антироссийские высказывания помогут возглавить кабинет министров.

До этого министр заявила о готовности применить ядерное оружие, если возникнет такая необходимость. Однако она лишь доказала свою несостоятельность в качестве политика.