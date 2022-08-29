Лиз Трасс пообещала назвать Китай угрозой для Британии в случае избрания премьером

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс в случае избрания объявит Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Times.

СМИ утверждают, что Трасс собралась переосмыслить внешнюю политику государства и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Последняя версия этого документа была опубликовала при Борисе Джонсоне в марте 2021 года.

Тогда Россия была названа прямой угрозой Британии. А для Лондона Китай был «значимым геополитическим фактором». Новая политика в отношении Пекина противоречит позиции Минфина Британии, который выступает за расширение экономического сотрудничества с Китаем.

«Экономического партнерства [с Китаем] не будет. Это все равно должно было быть отменено после Гонконга», — заявил источник издания.

До этого Лиз Трасс не смогла назвать другом своей страны президента Франции Эммануэля Макрона.