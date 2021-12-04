Литва попросила у Евросоюза помощи из-за блокировки Китаем грузов

Литва попросила Европейскую комиссию помочь, если Китай заблокирует поставки литовских грузов. Сама страна не может ввести ответные санкции.

Министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что без Еврокомиссии им не решить возможный таможенный кризис. Об этом сообщило издание Delfi.

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие», — сказал Ландсбергис.

Таможенная система регулируется Еврокомиссией, поэтому Литва считает, что они должны вмешаться в вопрос поставок между ними и Китаем.

Ранее литовские бизнесмены заявили, что Китай вычеркнул их страну из своих таможенных систем. Из-за этого возникли проблемы с доставкой товаров в Китай.

Обострение отношений между Китаем и Литвой обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. Из-за этого МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.