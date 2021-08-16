Жители Китая назвали Литву «безмозглым лакеем» из-за представительства Тайваня

Решение Литвы открыть представительство Тайваня вызвало гнев и непонимание у жителей Китая. Своим негодованием поделились, в частности, читатели газеты «Хуаньцю шибао». Они сравнили литовские власти с лакеем, который ничего не соображает и только хочет угодить своему хозяину. Так китайцы намекнули на США.

Некоторые пользователи в комментариях признались, что до этого момента вообще не знали о том, что Литва существует. Но она сама привлекла к себе внимание своими провокационными действиями.

«Литва сама положила мясо на китайскую разделочную доску. Как мы можем не реагировать? США, Япония, Австралия и другие страны, которые провоцируют Китай в тайваньском вопросе, — это мясо с костями, которое пока не годится для разделки», — написал один из читателей.

По его мнению, если раньше Китай никак не мог найти вырезку, которую можно было бы использовать в качестве примера, чтобы показать, что бывает, когда «обезьяны вмешиваются в его дела». Но теперь эту роль сможет играть Литва.

«Литва — разве численность ее населения не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок», — предложил еще один участник обсуждения.

Китай считает остров своей административной единицей, поэтому решение Литвы открыть представительство Тайваня вызвало недовольство и у официального Пекина. В ответ из прибалтийской страны был отозван посол КНР.