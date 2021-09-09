Литва запланировала подавить «агрессивный» Китай

Литва высказала опасения в отношении Китая. Из-за этого власти страны пытаются найти союзников, чтобы, в случае опасности, отразить удар противника. Об этом сообщила «Русская планета».

Главы парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис заявил, что Запад помогает Литве в решении данного вопроса. При этом он отметил, что пока нет ясности, каким образом прибалтийская страна намерена давать отпор.

Власти Литвы отметили также, что пока не знают точную стратегию Китая. Однако об очередном агрессивном выпаде свидетельствует динамика отношений двух государств.