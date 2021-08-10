Китай отозвал посла из Литвы

Китай отозвал посла из Вильнюса. Решение было принято после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране, написала газета «Известия».

«Это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — сказано в сообщении МИД КНР.

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против его независимости. В заявлении МИД Китая также говорится, что решение Литвы позволить Тайваню открыть представительство в республике нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.