Общество 26 октября 2022, 14:55 Ксения Собчак покинула Россию — СМИ РИА «Новости»: журналистка Ксения Собчак уехала в Литву Соцсети

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак на данный момент не находится в России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Через Белоруссию Ксения уехала в Литву», — сказано в сообщении.

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С чем именно связана поездка Собчак в прибалтийскую республику, на данный момент не известно.

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Днем 26 октября в доме Собчак в Московской области прошли обыски, писал RT. Правоохранительные органы проводили следственные действия по делу о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве. В распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры с места проведения обыска.

Сама Собчак никакого официального процессуального статуса в деле не имеет. Следователи направят ходатайство в Тверской суд Москвы об избрании меры пресечения директору.

В социальных сетях журналистка назвала задержание Суханова нонсенсом и расценила его как попытку давления на СМИ в России. Блогер добавила, что ее коммерческий директор находится на постоянной связи с адвокатом.