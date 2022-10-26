Обыски в доме Собчак прошли по делу ее коммерческого директора | 360°

Общество 26 октября 2022, 12:02 Обыски в доме Собчак прошли по делу ее коммерческого директора ТАСС: в доме журналистки Ксении Собчак прошли обыски по делу коммерческого директора РИА "Новости"

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Правоохранительные органы провели обыски в подмосковном доме журналистки и блогера Ксении Собчак. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

Следственные мероприятия проводятся по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Сама Собчак никакого процессуального статуса в деле не имеет.

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«Обыски идут по делу о вымогательстве, в рамках которого Суханова задержали ранее», — говорится в сообщении.

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Следствие 26 октября обратится в Тверской суд столицы с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

О задержании Суханова стало известно накануне. Его доставили в столичный ГСУ ГУ МВД для проведения оперативных действий.

Сама Собчак отмечала, что считает информацию о задержании ошибкой, отметив, что у нее нет доказательств этого факта.

В начале октября сообщалось, что Следком может завести на журналистику уголовное дело о распространении фейков о государственной власти. Речь идет об интервью с режиссером Виталием Манским, который заявил, что примерно 85% средств, выделенных на Московский международный кинофестиваль, разворовывается.