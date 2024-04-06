Мир 06 апреля 2024, 17:56 Литва передала Украине партию броневиков Минобороны Литвы сообщило об отправке на Украину партии броневиков М577 Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Литва отправила Украине партию броневиков М577. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, машины уже поступили в распоряжение ВСУ. Однако их точное число ведомство не уточнило.

«Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577», — рассказали в министерстве.

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Вооруженные силы Украины также могут получить ударные беспилотники, способные бить по цели на расстоянии в более чем две тысячи километров. Их направят ВСУ уже в 2024 году. А Латвия и Британия создали «беспилотную коалицию» для поддержки украинских военных.

Тем не менее президенту Владимиру Зеленскому поддержки от западных стран все еще мало. Ранее украинский лидер резко потребовал у союзников усилить систему противовоздушной обороны. По его мнению, она могла бы изменить ситуацию в зоне спецоперации.