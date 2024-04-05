Мир 05 апреля 2024, 14:53 ВСУ получат ударные дроны с высоким радиусом действия Bild: Украина получит дроны с радиусом действия более 2 тысяч километров Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Десять производителей передадут Украине беспилотники, способные бить по цели на расстоянии в более чем две тысячи километров. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников Bild, из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина перейдет на беспилотное ведение боевых действий.

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«В этом году 10 производителей поставят вооруженные беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 километров», — уточнили источники.

По информации журналистов, киевское конструкторское бюро «Луч» также создало новый ударно-разведывательный дрон «Сокол-300». Беспилотник якобы обладает дальностью полета в 3300 километров и может нести 300 килограммов взрывчатки.

Латвия и Британия создали «беспилотную коалицию» для поддержки Вооруженных силы Украины. Спустя время латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что страна планирует направить в Киев инструкторов по использованию дронов.