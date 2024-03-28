Мир 28 марта 2024, 15:33 Страны Запада создали «коалицию бронетехники» для Украины Депутат Рады Гетманцев заявил о создании «коалиции бронетехники» для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ряд стран Евросоюза и присоединившаяся к ним Великобритания создали коалицию для поставок, ремонта и технического обслуживания бронетехники для украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гетманцев.

Он уточнил, что в «коалицию бронетехники» вошли Польша, Германия, Швеция, Италия, а также Великобритания.

Реклама

«Запуск такой площадки, как „коалиция бронетехники“, способна ускорить реализацию наших совместных с союзниками планов», — написал Гетманцев.

Украинский депутат напомнил, что западные союзники уже создали объединения для поддержки отдельных сфер ВСУ. В частности, уже действует «беспилотная коалиция», созданная Латвией и Великобританией, объединение для поставки систем противовоздушной обороны и другие.

Бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт в середине марта отметил, что поставляющие оружие на Украину страны Запада по большей части избавляются от устаревшей техники, которая не способна оказать сопротивление российским войскам.

Он пояснил, что французские легкие танки AMC-10 RC выпускались еще в 80-х годах прошлого века, а британские бронированные машины Challenger-2, изначально шли под списание.