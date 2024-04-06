Мир 06 апреля 2024, 12:23 «Неприемлемо». Зеленский резко осудил Запад за медлительность с поставками ПВО FAZ: Зеленский резко потребовал у Запада усилить украинскую ПВО Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Западные страны не должны медлить с улучшением украинской системы противовоздушной обороны. Как считает президент Владимир Зеленский, политикам нужно лишь «принять несколько политических решений». Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Абсолютно неприемлемо», — заявил Зеленский, имея ввиду, что западные политики еще размышляют о своих дальнейших шагах.

Реклама

Новая система ПВО, по словам Зеленского, могла бы изменить ситуацию в зоне спецоперации. Как отметили авторы материала, Украина почти каждый день требует все больше зенитных систем, таких как американские Patriot

Однако западным государствам не хватает зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы передать их Украине. Военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что у США серьезный дефицит этих установок, а немцы и голландцы истратили собственные запасы.

Ранее Зеленский требовал от американской стороны поставок Patriot. Президент жаловался, что большая часть помощи Запада не доходит до Украины.