Армия 19 мая 2023, 12:11 Военный эксперт Коновалов заявил, что ЗРК Patriot потерпел сокрушительное поражение

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ЗРК Patriot оказался неспособным противостоять российскому сверхзвуковому оружию «Кинжал», при попытке отбить атаку он потерпел поражение и потерял все свои 32 ракеты. Об этом радиостанции Sputnik рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Стоимость запуска ракет ЗРК Patriot обошлась почти в 100 миллионов долларов. Но комплекс не оправдал ожиданий. Из-за чего акции компании-производителя уже начали падать.

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«Это потрясающее поражение для этого комплекса. Собственно говоря, это было предсказуемо. Он очень сильно распиарен, но на самом деле серьезной боевой проверки комплекс Patriot не проходил даже во время войны в Персидском заливе и во время войны в Ираке — противник там был гораздо слабее. А теперь он столкнулся с оружием, против которого нет способов противодействия», — подчеркнул Иван Коновалов.

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