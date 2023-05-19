Мир 19 мая 2023, 01:11 ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке перехватить российский «Кинжал» — СМИ MWM: ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке перехватить ракеты «Кинжал» в Киеве РИА «Новости»

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot в Киеве не смогли перехватить российские ракеты «Кинжал», сообщило издание Military Watch Magazine. Авторы статьи отметили, что система потратила 32 снаряда, пуск которых обошелся ВСУ примерно в 96 миллионов долларов.

По мнению журналистов, Patriot являются самыми дорогостоящими военными активами Украины, но даже эти комплексы оказались бессильны против российских «Кинжалов».

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«ЗРК Patriot выпустил 32 снаряда по баллистическим ракетам „Кинжал“, и все они потерпели неудачу, причем один только этот залп обошелся примерно в 96 миллионов долларов», — сообщило издание.

В Минобороны России сообщили, что уничтожили пять американских ЗРК в Киеве во время ночного удара 16 мая. По данным министерства, «Кинжалами» также удалось поразить радиолокационную станцию. В США признали, что комплексы получили повреждение, но уже 18 мая заявили о возвращении к работе одного из Patriot.