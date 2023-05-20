Мир 20 мая 2023, 10:31 Лидеры G7 заявили, что готовы к стабильным отношениям с Китаем Лидеры G7 сказали, что их политические подходы не направлены против КНР piqsels

Читать 360tv в

Страны G7 готовы выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем. Информация появилась в коммюнике «Большой семерки».

«Наша политика не направлена на то, чтобы навредить Китаю или помешать его экономическому развитию и прогрессу», — указали лидеры в документе.

Реклама

Они подчеркнули, что с КНР очень важно взаимодействовать, при учете его роли в международном сообществе, а также размере экономики. При этом ранее появлялась информация, что мировые лидеры собрались для обсуждения санкций не только против России, но и Китая.

В японской Хиросиме 19 мая открылся трехдневный саммит глав стран G7. Приглашение на мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея и Вьетнам. В субботу, 20 мая, на саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Лидер прилетел на правительственном самолете Франции. Страны G7 обещали поддерживать киевский режим для поражения России.