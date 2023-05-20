Мир 20 мая 2023, 10:14 Владимира Зеленского заметили в Хиросиме Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит G7 Flickr

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На саммит G7 в Хиросиму прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он прилетел на правительственном самолете Франции, сообщила радиостанция Sputnik.

Украинского лидера заметили проходящим по трапу от правительственного самолета Франции в Японии. Свою поездку прокомментировал в Telegram-канале сам Владимир Зеленский. Он написал, что примет участие в важных встречах с друзьями и партнерами Украины, обсудит безопасность и усиление сотрудничества.

МИД Японии перед открытием саммита подтвердил личное участие лидера киевского режима. Правительство решило провести сессию по вопросу Украины в последний день встречи G7, 21 мая. Он прибыл в Хиросиму сразу после саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Темами 49-й встречи лидеров «Большой семерки» в Японии стали новые санкции против России и Китая. Кроме Владимира Зеленского, в Хиросиму приехали премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его коллега из Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.